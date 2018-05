Die Pina-Bausch-Schule und der Märklin-Insiderstammtisch 42 zeigen die neue Anlage ab kommenden Donnerstag.

Für große und kleine Modelleisenbahnfans wird es traumhafte Bedingungen geben. Beim gemeinsamen „Tischbahning“ Projekt der Pina-Bausch-Gesamtschule Vohwinkel mit dem „Märklin-Insiderstammtisch 42“ ist wieder eine riesige Schienenlandschaft geplant. Schon vor zwei Jahren besuchte die Gruppe die Schule. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen wurde eine rekordverdächtige Anlage aufgebaut. Sie dehnte sich in einem Rundkurs über die Gänge und Klassenzimmer einer kompletten Etage aus. Auf 150 Tischen reihten sich 1000 Meter Schienen mit 300 Weichen. Darauf zogen rund 200 digital gesteuerte Modellzüge ihre Bahnen. Ähnlich groß wird der Aufwand auch beim kommenden „Tischbahning“-Projekt. „Wir bauen eine eingleisige Streckenverbindung für Güter- und Personenverkehr in Schweden nach“, sagt Torsten Jahnke vom Insiderstammtisch. Neben der Faszination beim Aufbau und dem Betrieb der Großanlage erhalten sie Einblicke in die Praxis digitaler Steuerungstechnik. „Das geht weit über die klassische Modellbahn hinaus“, betont Jahnke. Gerade die Nähe zur Informatik sei für technikinteressierte junge Menschen interessant. „Für uns ist das eine ideale Ergänzung zum Unterricht“, sagt Schulleiter Jörg Merbecks. Aber auch für die Modellbahnfreude des Insiderstammtischs hat die Aktion einen großen Reiz. Sie treffen sich sonst einmal im Monat in einer Gaststätte in Solingen Gräfrath.

In der Gesamtschule gibt es aber ganz andere Möglichkeiten. „Ein riesiger Vorteil ist, dass wir hier so viele gleich große Tische haben“, erläutert Jahnke. Die neue Anlage kann in der Gesamtschule, Florian-Geyer Straße 9 besichtigt werden. Termine sind am Donnerstag, 10. Mai von 14 bis 18 Uhr, am Freitag, 11. Mai von 11 bis 18 Uhr und am Samstag, 12. Mai von 11 bis 13 Uhr. Wer sich für den Stammtisch interessiert, kann eine Mail schreiben: mist42@t-online ebi