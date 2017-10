Aufschwung im fairen Handel, Delphi kauft Zulieferer, Helios erhält gute Noten.

Gepa baut ihren Handelsumsatz 2016 deutlich aus

Der Großhandelsumsatz der GEPA ist 2016 mit rund 74 Millionen Euro im Vergleich zu 2015 um rund 7,3 Prozent gestiegen. „Wir freuen uns über das mit rund einer Million Euro positive Ergebnis des Geschäftsjahres nach Steuern und Bewertung“, sagt der Kaufmännische GEPA-Geschäftsführer Matthias Kroth. „Wir stehen für die Alternative zu Protektionismus einerseits und unreguliertem Freihandel andererseits“, so GEPA-Geschäftsführer Marke und Vertrieb, Peter Schaumberger. Laut Geschäftsbericht hat die GEPA im Kalenderjahr 2016 für 22,8 Millionen Euro Ware bei ihren Handelspartnern - vor allem im Süden - eingekauft. Dies verteilt sich auf 155 Handelspartner in Lateinamerika, Afrika und Asien und drei in Europa.

Macher

und Märkte

Delphi übernimmt Zulieferer im Bereich Autonomes Fahren

Die Delphi Automotive PLC gab bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von nuTonomy Inc. zu einem Kaufpreis von 400 Millionen Dollar und erfolgsabhängige Zahlungen von rund 50 Millionen Dollar unterzeichnet hat. Durch diese Übernahme kommen das führende Startup und der führende Zulieferer für das Thema autonomes Fahren unter ein Dach. Das beschleunige die Kommerzialisierung von Lösungen für das autonome Fahren und Mobility-on-Demand durch Delphi für Autohersteller und andere Mobilitätsanbieter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen nuTonomy wird mehr als 100 Mitarbeiter, daruner 70 Ingenieure und Wissenschaftler, zu Delphis bereits 100 Mann starkem Team für Autonomes Fahren beisteuern. Rund um den Globus wird Delphi bis zum Jahresende 60 autonome Fahrzeuge auf drei Kontinenten im Straßeneinsatz haben, mit dem Ziel, die weltweite Flotte weiter auszubauen. Delphi hat seinen Deutschlandsitz in Wuppertal.

Helios mit guter Platzierung in der Focus-Klinikliste

Das Helios Universitätsklinikum Wuppertal gehört laut der Focus-Klinikliste erneut zu Deutschlands besten Krankenhäusern. Zu der Top-Platzierung hätten insbesondere der sehr hohe medizinische Standard in der Kardiologie und der Herzchirurgie am Herzzentrum Wuppertal, die hohe Reputation des Bergischen Lungenzentrums bei der Behandlung von Lungenkrebs und das exzellente Abschneiden der Urologie mit Blick auf die Prostatakrebstherapie beigetragen, teilt Helios mit. Im bundesweiten Ranking liegt Wuppertals größtes Krankenhaus auf Platz 77 im NRW-Vergleich auf Platz 14. In Deutschland gibt es knapp 2000 Krankenhäuser.