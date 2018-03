Vom 1. bis 3. Juni werden in Vohwinkel Zelte aufgeschlagen.

Vohwinkel. Die Freie Evangelische Gemeinde bietet auch in diesem Jahr wieder ihr Mini-Sola an. Es findet am Wochenende, 1. bis 3. Juni, auf dem Gelände der Freien Evangelischen Gemeinde, Westring 74, statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren, die Kosten liegen bei 35 Euro pro Person. In diesem Jahr dreht sich alles um die Welt der Reichen und Schönen, passend dazu wurde das Motto „Welcome to fabulous Sola Las Vegas“ gewählt. Und das Motto ist Programm. Denn während des Zeltlagers gibt es für die Teilnehmer spannende Herausforderungen zu bewältigen. „Klick, klick klick – die Tresortür schwenkt auf, der Blick fällt auf den Schatz des Casinos, mit Hilfe der Bilder der Überwachungskamera siehst auch Du den Schatz, der gespeichert wird. Bald wirst auch Du vor der Tresortür stehen und den Code eingeben. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg“, heißt es in der Einladung zum Mini-Sola. „Zusammen mit deinem Team tauchst Du ab in die Welt der Reichen und Schönen, der Spielwütigen und Halsabschneider – in die Welt von Las Vegas. Es erwartet dich eine Zeit voll Action und Abenteuer, in der Du mit deinem Team Prüfungen und Hindernisse überwindest, bis Du endlich vor dem Tresor stehst.“

Der Anmeldebogen für das Sola steht im Internet zum Download bereit. Dort gibt es auch Informationen über die Zahlungsmöglichkeiten. Anmeldungen sind auch Im Gemeindebüro, Westring 74, möglich.

sola-wuppertal.de