Beim Gottesdienst in St. Joseph sitzen alle auf Stühlen im Oval statt auf Kirchenbänken.

Ronsdorf. Die Mitglieder der katholischen Gemeinde St. Joseph werden am Sonntag eine Premiere erleben: Im Gottesdienst werden sie auf Stühlen sitzen, die in Ellipsenform angeordnet sind, Teil des Ovals sind Altar und Redepult.

„Das ist das Ergebnis eines langen Prozesses auf dem Weg zu geschwisterlicher Teilhabe“, erklärt Pfarrer Gerd Stratmann. In der neuen Anordnung ständen beim Gottesdienst alle auf dem gleichen Boden, keiner sei erhöht und alle könnten sich gegenseitig ansehen. „Communio-Gestalt“ werde diese Form genannt.

Die Gemeinde hat sich dafür mit Pfarrer Adolf aus Bonn besprochen, dessen Gemeinde ihre Kirche bereits so bestuhlt hat. Auch ein Liturgieprofessor hat sie beraten. Es habe viele positive Reaktionen auf die Idee gegeben. Anlass zum Umbau der Sitzordnung war die Reinigung des Kirchenbodens, wofür sie die Kirchenbänke wegrücken mussten. Zudem schenkte ihnen die evangelische Gemeinde am Bremkamp in Vohwinkel die Stühle ihrer Kirche, die sie aufgeben.

Viele Gemeindemitglieder hätten dann gemeinsam die Bänke zerlegt, die Stühle aufgestellt. „Das ist ein tolles neues Raumgefühl“, schwärmt Gemeindereferentin Cordula Krause. Statt des steinernen bisherigen Altars auf einem Podest fertigt ein Mitarbeiter der Jugendeinrichtung Offene Tür einen hölzernen, der ins Stuhloval gestellt wird.

Wenn die neue Sitzordnung ankommt, soll sie dauerhaft bleiben. kati