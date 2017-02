Dirk Mücher führt am Sonntag durch die Gelpe – und eine fast unbekannte Parkanlage.

Wuppertal. Die Gelpe ist Natur pur. An vielen Stellen. Besucher schätzen die Idylle, die kurzen Wege dorthin. Doch was die wenigsten wissen: Ein Teilbereich von gut 25 Hektar war einst als Park angelegt worden. Heute der „vielleicht unbekannteste Park“ Wuppertals, sagt Dirk Mücher und lächelt. Mit ein Grund, warum der Wanderführer des Sauerländischen Gebirgsvereins die sogenannten Gelpetaler Anlagen am kommenden Sonntag als „Park des Monats“ präsentiert.

Mehr als 122 Hektar umfasst das Gelpetal insgesamt. Was heute gemeinhin den Südhöhen zugeordnet wird, gehörte in Teilen früher zur Stadt Elberfeld. Die wollte Ende des 19. Jahrhunderts für ihre Bürger ein Naherholungsgebiet schaffen, erinnert Mücher an die Historie. „Eine städtische Anlage.“ Eben die Gelpetaler oder wie sie manchmal auch genannt werden Hahnerberger Anlagen. Grob eingeordnet der Bereich zwischen den Straßen Gelpetal, In der Gelpe und Hahnerberger Straße.

Die Stadt Elberfeld legte einst Teiche an

Was heute auf den ersten Blick als Wald erscheint, offenbart auf den zweiten durchaus Überraschendes. „Es ist nicht nur Natur“, sagt Mücher und zeigt alte Luftbilder aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Was sofort auffällt, sind die vielen angelegten Wege. „Viel laufen auf kleinem Raum“, beschreibt Mücher die damalige Intention der Planer. Auch haben es einige Baumarten dorthin geschafft, die es auf natürlichem Wege nicht geben würde.

Viel Gastronomie ist nicht geblieben

Weitere Anzeichen dafür, dass der Mensch sich „eingemischt“ hat, sind die angelegten Teiche. Deren Pflege sorgt durchaus für Diskussionen – geht es doch auch um regelmäßige Investitionen. Es gibt Kritiker, die einfach sagen: „Die gehören hier nicht hin.“ Andere sprechen dagegen fast schon von Bodendenkmälern, die erhalten werden müssten. Für die Spaziergänger sind sie aber auf jeden Fall ein netter Ort zum Verweilen.

Früher habe es in den Anlagen, aber auch sonst im Gelpetal viel mehr Gastronomie gegeben, erinnert sich Mücher. Viele, unter anderem in den ehemaligen Hämmern, haben längst geschlossen, eine der berühmtesten – Bergisch Nizza – wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Geblieben ist aber zum Beispiel noch der Gelper Hof.

Gelpetal hat viele unterschiedliche Ansichten zu bieten

Termin

Vereine

Verlauf

Reihe

Auftakt

Veranstaltungen Winterwanderung durch das Naturschutzgebiet „Gelpe und Saalbachtal“ und die Gelpetaler bzw. Hahnerberger Anlagen: Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr. Treffpunkt: Wanderparkplatz an der Ronsdorfer Talsperre / Haltestelle Ronsdorfer Talsperre. Erreichbar zum Beispiel mit der Buslinie 640, 10.26 Uhr ab Alter Markt an Ronsdorfer Talsperre 10.58 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es im begrenzten Umfang auf dem Wanderparkplatz. Bis vor ein paar Jahren gab es noch den Gelpetaler Verschönerungsverein, der sich um die Parkanlage mit kümmerte. Aktuell gibt es noch den Gelpe-Verein, der sich laut Homepage „die Förderung und Erhaltung des Gelpetales unter Einschluss seiner Randgebiete in den Wuppertaler Stadtbezirken Cronenberg, Elberfeld, Barmen und Ronsdorf in weitestgehend natürlichem Zustand, insbesondere die Erhaltung und Fortentwicklung der gewachsenen Baustrukturen“ als Ziel gesetzt hat. Weitere Infos unter: www.gelpe.wtal.de Von dem Wanderparkplatz an der Ronsdorfer Talsperre führt die Wanderung über Holthausen, Bergisch Nizza, das Gelpetal, die Gelpetaler Anlagen und durch das Saalbachtal zurück zur Ronsdorfer Talsperre (Länge acht Kilometer, Dauer zwei bis zweieinhalb Stunden). Claus-Günther Conrads und Michael Felstau haben im vergangenen Jahr erstmals die Reihe „Park des Monats“ organisiert. Die Resonanz sei überwältigend gewesen, bei einigen Veranstaltungen seien bis zu 150 Besucher gekommen, erklärt Felstau, weshalb der Förderverein Historische Parkanlagen sich zu einer Neuauflage in 2017 entschlossen habe. Start sollte eigentlich im Januar mit dem „Grünen Zoo“ sein. Die Veranstaltung fiel aber witterungsbedingt aus (Nachholtermin am 5. März, 11 Uhr), weshalb die Winterwanderung durch die Gelpe praktisch der Auftakt der diesjährigen Saison ist. Weitere Infos unter wuppertals-gruene-anlagen.de

Die Führung am Sonntag will Mücher aber nicht nur auf die Parkanlage mit ihrem Wegenetz beschränken. „Es wird eine richtige Wanderung“, verspricht er. Zwei, zweieinhalb Stunden werde man unterwegs sein. Schließlich biete das Gelpetal so viele unterschiedliche Ansichten.

„Weideflächen auf den Höhen, steile bewaldete Talhänge und eine mosaikartige Talaue aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, Brachflächen und Auwäldern“, wie es der Förderverein Historische Parkanlagen auf seiner Homepage beschreibt.

Dazu sind große Bereiche Naturschutzgebiet und Fauna-Flora-Habitat. „Es gibt ein tolles Artenreichtum“, weiß Mücher, für den das Gelpetal vor allem auch aus einem Grund zu seinen Lieblingsplätzen in Wuppertal zählt: „Es ist das ganze Bergische Land im Kleinen“.