Wuppertal. Auf der B7 im Bereich der Dahler Straße war die Feuerwehr am Sonntagmorgen im Großeinsatz. Laut Leitstelle ist es dort zu einer stärkeren Rauchentwicklung in einem Lackfarbenbetrieb gekommen. Die Feuerwehr berichtet, dass Einsatzkräfte in Chemie-Schutzanzügen den Betrieb gründlich abgesucht hätten, jedoch keine Ursache für die gelbe Rauchwolke entdecken konnte, die Anwohner über dem Haus gesehen hatten.

Die Einsatzkräfte vor Ort wurden ab kurz nach 12 Uhr langsam reduziert. Wie die WSW mitteilte, musste wegen des Einsatzes die Linie 618 über die Grundstraße beziehungsweise Langerfelder Straße umgeleitet werden.

Auch bei der Schwebebahn ist es am Morgen zu einer kurzen Störungen im Linienverkehr gekommen. Wie die WSW gegen 9.30 Uhr mitteilten, konnte die Bahn wegen eines kleinen Brandes nicht fahren. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, hatte an der Station Kluse ein Holz an einer Baustelle gebrannt. Die alamierte Polizei konnte das Feuer jedoch schnell löschen. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Der Verkehr läuft wieder ganz normal. red