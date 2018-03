Europas Puls schlägt noch unregelmäßig. Ihn zu stärken hat Harald Schwab sich auf die Fahne geschrieben. Morgen wirbt er mit seinen Freunden in Barmen für die EU.

Die Lage ist ernst. Der Patient ist komatös. Fast hat es den Eindruck, als lebe er nur noch, weil die Chefärzte Merkel und Macron die medizinischen Geräte noch nicht abschalten ließen. Und als schon kein Licht mehr am Ende des Tunnels war, hat Italien den nächsten Schlaganfall verursacht. Europa liegt im Sterben. Aber sein Puls schlägt noch.

Ein Kaffee mit Harald Schwab

Das liegt nicht zuletzt an Leuten wie Harald Schwab. Er ist Gründer, Herz und Motor der Wuppertaler Gruppe Pulse of Europe. „Ich finde spannend, welche unterschiedlichen Menschen diese Bewegung zusammenbringt. Da sind Ältere und Junge, eher Konservative und Punker. Alle möglichen Leute eben.“

Am Samstag (14 bis 15 Uhr) sind die Mitglieder im und am Rathaus in Barmen, um für die Europäische Union zu werben, für Freundschaft zwischen Nationalstaaten, die sich vor wenigen Jahrzehnten noch bis aufs Blut bekämpft haben. Heute scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein, dass das wieder geschieht.

Harald Schwab ist ein politischer Mensch. In Oberhausen, wo er bis vor drei Jahren lebte, hatte er über viele Jahre den Vorsitz des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) inne. Auch in die Kommunalpolitik mischte Schwab sich ein. Die Gespräche mit seinem Vater, einem traditionellen SPD-Sympathisanten, lehrten ihn zuletzt wieder, woran unter anderem die Politik in Europa und Deutschland krankt. „Als bei der SPD die Pöstchenschieberei losging, sagte er, mit dieser Partei sei er fertig. Und das bei einem Mann, der sein Leben lang nichts anderes gewählt hat.“ Die Schwäche demokratischer Kräfte schafft Raum für andere.

„Der überwiegenden Mehrheit in Deutschland geht es objektiv doch saugut. Nationalismus gefährdet das.“

Harald Schwab

Nationalisten sind auf dem Vormarsch. In Frankreich steht der Front National nach einem 35 Jahre dauernden Marsch, angetrieben von Hass und Rassismus, vor den Toren des Elysee-Palastes. In Großbritannien bereitet die Premierministerin Theresa May mehr oder weniger ehrlich den Austritt ihres Landes aus dem Bündnis vor. In Polen und Ungarn scheinen autokratische Führer bereits vergessen zu haben, was Unfreiheit und ideologische Drangsal bedeuten. In den Niederlanden ist ein Populist wie Geert Wilders bei den vergangenen Wahlen nur ganz knapp entzaubert worden, aber immerhin das. In Österreich hingegen regieren die ausländerfeindlichen, nationalistischen Rechtspopulisten sogar mit.