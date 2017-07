Wuppertal. Wer bietet was entlang der Nordbahntrasse? Wo kann man zu welcher Zeit essen und trinken, wo finden sich Imbiss, Restaurant oder Café? Die Wuppertalbewegung aktualisiert zurzeit ihren Gastro-Plan. Das ist eine kompakte Übersicht über alle Angebote, und sie bittet dazu die Wuppertaler um Mithilfe – idealerweise Gastronomen und Unternehmen entlang der Trasse.

Benötigt werden Name, Anschrift und Telefonnummer des Restaurants/Imbisses/Lokals – und vor allem die Öffnungszeiten. „2015 wir haben mehr als 40 freundliche E-Mails erhalten“, berichtet Hadumod Ingrid Bartölke von der Wuppertalbewegung, die sich auf eine rege Teilnahme freut: „In die dritte Auflage des Gastro-Faltplans werden wir Lokale aufnehmen, die sich in einer Entfernung von 200 Metern entlang der Trasse befinden“, kündigt sie an. „Auch diesmal werden wir die Pläne in unseren grünen Kästen an den Bahnhöfen Loh, Mirke und Ottenbruch und auf Wunsch an Gaststätten verteilen.“

Hadumod Bartölke bittet um möglichst kurzfristige Nachrichten per Mail an hadumod@gmx.de