Wuppertal. Zu einem Einsatz an der Röntgenstraße rückte die Feuerwehr am Samstagmorgen aus: In einem Badezimmer brannten eine Gastherme sowie mehrere Kleidungsstücke, teilen die Beamten mit. Gegen 8.45 Uhr ging der Notruf ein.

Die Mieterin hatte die Wohnung bereits verlassen, als die Wehrleute eintrafen, heißt es weiter. Weitere Bewohner des Hauses sowie zwei Katzen wurden vorsichtshalber nach draußen gebracht.

Mit Hilfe eines C-Rohres sei der Brand zügig gelöscht worden, so die Feuerwehr. Über die Höhe des Schadens ist nichts bekannt. red