Wuppertal. Am späten Montagabend hat es in einem Kleingartenverein an der Gennebrecker Straße einen Feuerwehreinsatz gegeben. Anwohner hatten der Feuerwehr eine brennende Gartenlaube im KGV Schellenbeck Süd gemeldet. Während der Löscharbeiten kam es zur Explosion einer Gasflasche im Inneren der Laube. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an, die Laube brannte vollständig ab. Red