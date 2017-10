Röder tritt die Nachfolge von Manfred Todtenhausen an, der für die FDP in den Bundestag gewählt wurde.

Wuppertal. Gabriele Röder ist neues Mitglied der FDP-Fraktion. Röder rückte für den in den Bundestag gewählten Manfred Todtenhausen am Montag in die Fraktion nach. Gabriele Röder übernimmt für die Freien Demokraten als Sprecherin den Jugendhilfeausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss und den Betriebsausschuss Gebäudemanagement. Dem Verkehrsausschuss, dem sie seit 2014 als sachkundige Bürgerin angehört, bleibt sie als stellvertretendes Mitglied erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass mit Gabriele Röder eine sehr engagierte liberale Frau in die Fraktion nachgerückt ist“, so Alexander Schmidt, Vorsitzender der FDP-Fraktion. Röder war viele Jahre Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendtheaters und kennt nicht zuletzt auch durch ihre ehrenamtliche, politische Arbeit der letzten Jahre die handelnden Akteure in Wuppertal.

„Ich freue mich über die freundliche Aufnahme in den Rat und auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit; nicht nur innerhalb unserer Fraktion, sondern auch über Fraktionsgrenzen hinweg“, sagte Gabriele Röder nach der Überreichung der Urkunde und eines Blumenstraußes durch Oberbürgermeister Andreas Mucke. Red