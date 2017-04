Wuppertal. Am Donnerstagmittag ist eine 53-Jährige auf der Tannenbergstraße von einem vorbeifahrenden Rollerfahrer erfasst worden. Die Frau stieß laut Polizeiangaben gegen das Lenkrad, stürzte zu Boden und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei sperrte die Straße für etwa eine Stunde.