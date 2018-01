Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen beim Überqueren der Oppenhofer Straße von einem Auto angefahren worden. Sie wurde schwer verletzt.

Wuppertal. Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen beim Überqueren der Oppenhofer Straße von einem Auto angefahren worden. Sie wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtete, hatte die 28-Jährige gegen 6 Uhr an der Fußgängerampel die Oppenhofer Straße in Höhe der Zufahrt zur Autobahn 46 überquert. Eine 59-jährige Fahrerein, die nach rechts auf die BAB 46 abbiegen wollte, übersah nach ersten Ermittlungen die rote Ampel und fuhr mit ihrem Pkw die Fußgängerin an. Durch den Aufprall wurde die 28-Jährige schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.