Wuppertal. Am Samstag, gegen 16:40 Uhr, wurde eine 41-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg der Neumarktstraße beim Passieren der Ausfahrt des dortigen Parkhauses von einem 57-jährigen Opel-Fahrer übersehen. Die Frau wurde am Bein touchiert und wurde zur weitergehenden Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.