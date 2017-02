Wuppertal. Schwer verletzt worden ist am späten Dienstagnachmittag ein Fußgänger bei einem Unfall in Wuppertal.

Laut Polizeibericht war der 18-Jährige gegen 17 Uhr zwischen stehenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Straße Fischertal in Höhe der Einmündung zur Saarbrücker Straße gelaufen. Dort wurde er vom Wagen eines 63-Jährigen erfasst. Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.