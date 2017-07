Wuppertal. Ein Fußgänger wurde am Donnerstagabend in Wuppertal beim Betreten der Straße Hofkamp von einem Pkw erfasst. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut dem Polizeibereicht überquerte der Mann gegen 18.00 Uhr die Straße Hofkamp. Dabei ging er in Begleitung eines Freundes zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch, die auf dem Rechtsabbiegerstreifen zur Gathe standen. Als die beiden die Geradeausspur betraten, wurde der 25-Jährige vom Mazda eines 33-Jährigen erfasst, der in Richtung Neumarktstraße unterwegs war.

Der Fußgänger stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.red