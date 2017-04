Nicole Nau und Luis Pereyra sind Tango-Stars. Nau sprach mit der WZ über die jüngste Tournee, die Wirkung des Tanzes und ihre Pläne.

Wuppertal. Ein verzweifelter Gesichtsausdruck, dann ein kurzes Lächeln, gefolgt von dem typisch kühlen Blick, der für den Tango bekannt ist. Wenn Nicole Nau und Luis Pereyra tanzen, scheint es um sie herum nichts zu geben außer ihnen beiden, es sieht aus, als vergaßen sie, dass sie vor einem ausverkauften Saal tanzen.

Gerade ist ihre Tournee „Vida! Argentino“ zu Ende. In ganz Deutschland war das in der Tango-Szene berühmte Paar unterwegs, es folgten die Niederlande, Luxemburg, die Schweiz – und sogar Paris.

„Wenn ich nicht tanze könnte, wäre ich tot am lebendigen Leib“

Nicole Nau lebt mit ihrem Mann und Tanzpartner Luis Pereyra in Argentinien, wo Pereyra geboren ist. Eine Basis haben die beiden seit einiger Zeit in Wuppertal – wo sie auch trainieren, wenn sie in Deutschland sind. Die gebürtige Düsseldorferin fühlt sich hier wohl, sagt sie. Besonders das Multikulturelle gefalle ihr an der Stadt und trage auch dazu bei, dass ihre Künstler sich wohlfühlen, die schließlich auch aus verschiedenen Nationen kommen.

Ohne Tanz geht es bei Luis Pereyra und Nicole Nau nicht: „Wenn wir uns ausruhen, dann nur, weil es sein muss, nicht weil wir es wollen.“ Die körperliche Belastung lasse es jedoch manchmal einfach nicht zu, noch mehr zu trainieren. Dabei ist er für Nicole Nau eine Art Lebenselixier. „Tanz macht mich lebendig, er verändert mich, alles was in mir brodelt, kommt über ihn heraus“, beschreibt sie. „Ich glaube, wenn ich nicht tanzen könnte… wäre ich tot am lebendigen Leib.“

Wenn Nau und Pereyra auf der Bühne sind, geschieht eine Art Kommunikation mit dem Publikum, beschreibt die Tänzerin – selbstverständlich ohne, dass sie mit ihm sprechen. „Es ist, als ob die Leute auf den Zug aufspringen, auf dem wir uns befinden.“ Dabei stehe es jedem frei, ob er mit reisen möchte. Die Emotionen erlebe das Paar jedoch fast immer gleich – unabhängig davon, ob sie in Argentinien tanzen, wo der Tango schließlich zu Hause ist, oder hier.

„Die Leute sind in einer anderen Welt, wenn sie den Saal verlassen.“ Diese Welt kreiert Luis Pereyra mit Hilfe seiner Frau und den zahlreichen Künstlern, die mit auf der Bühne sind, selbst. Er ist Direktor der kompletten Show – ist also für Bühnenbild, Musik und Choreographien verantwortlich. „Luis lässt die Künstler sich selbst sein. Er verbucht nicht für sich, sondern für die Kultur – er hat eine Hochachtung vor seiner Kultur“, beschreibt Nau ihren Mann.

Nicole Nau und Luis Pereyra sind schon jetzt dabei, ihre neue Tour zu produzieren, überlegen, was anders laufen muss. „Es ist auch eine Gratwanderung, alles aus eigener finanzieller Kraft zu machen“, erklärt Nicole Nau. Jetzt ist das Paar wieder in Argentinien und arbeitet an der Produktion für nächstes Jahr – wo sie zwar nicht in Wuppertal, aber ganz in der Nähe zu sehen sind: In Düsseldorf geben sie ein Benefizkonzert in der Tonhalle zugunsten armer Kinder aus Lateinamerika.