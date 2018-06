Am 15. September werden die Rennenten in die Wupper gesetzt. Der Erlös kommt unter anderem der „8samkeitsgruppe“ zugute.

Elberfeld. 5000 gelbe Rennenten und 100 bunt gestaltete Unternehmensenten warten nur darauf, am Samstag, 15. September, in die Wupper gelassen zu werden – zum traditionellen Entenrennen, das in diesem Jahr erstmals im Rahmen des Sommerfestes der Junior Uni stattfindet. In dieser Woche wurden erstmals Enten-Lose zum Preis von je fünf Euro verkauft. Weitere Verkaufsstellen folgen in den nächsten Tagen. Auch online sind die Lose zu erstehen: Als Sparkassen-Kunde in der „Sparkasse Treuewelt“.

Beim Verkaufsstart brachten Mark Wiebel, Jessica van Loon-Nehr, Claudia Schwittay, Max Pescher, Isabelle Stephan und Christiane Rüffer bereits einige Enten an den Mann und informierten gleich über die Preise. In diesem Jahr steht als Hauptpreis ein Reisegutschein im Wert von 3000 Euro zur Verfügung, darüber hinaus gibt es nach Angaben des Lions Club Wuppertal Schwebebahn, der das Entenrennen organisiert, rund 100 weitere attraktive Preise, die von Wuppertaler Unternehmen gestiftet wurden. Der Erlös aus dem Losverkauf geht in diesem Jahr an die „8samkeitsgruppe II“ der Alten Feuerwache an der Gathe, die Junior Uni sowie an die „Kindernotaufnahme am Jagdhaus“.

Die Enten gehen am 15. September, 15.30 Uhr, auf dem Wupperabschnitt mit Start an der Brücke Wasserstraße bis zum Gelände der Junior Uni an der Schwebebahnstation Loher Brücke in den Wettkampf. „Mit der Junior Uni am Brögel haben wir wieder eine ideale Location für das Entenrennen gewonnen, da die gesamte Rennstrecke perfekt einzusehen ist“, sagt Dr. Henrich Fabis, Präsident des Lions Club Wuppertal Schwebebahn. „Außerdem bildet das Sommerfest der Junior Uni mit vielen jungen Studentinnen und Studenten sowie deren Eltern den idealen Rahmen für das Rennen.“ Red