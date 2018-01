Wuppertal. Eine fünfköpfige Männergruppe soll drei junge Männer vor den City-Arkaden in Wuppertal-Elberfeld angegriffen und verletzt haben. Nach Zeugenaussagen griff die Gruppe den Männer im Alter von 26 bis 28 Jahren am Samstagabend unvermittelt mit Fäusten, Gürteln, einem Messer und einem Schlagstock an. Zuvor soll es zu einem Streit gekommen sein. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen.

Bevor die alamierte Polizei die City-Arkaden erreichte, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, Hinweise von Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red