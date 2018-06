Das Festival fällt ins Wasser – zum Glück! Denn erst bei Regen machen Events mit Zeltplatz-Pflicht Laune. Warum wir aufs Ussel-Wetter nicht verzichten wollen.

Düsseldorf. 2016 war’s extrem: Erst Regen, dann eine Unwetterwarnung – und dann war Rock am Ring plötzlich zu Ende. Abbruch. Weil niemand riskieren wollte, das Mega-Event fortzuführen angesichts des Ungemachs, das von oben drohte. Festivals und Regen - das gehört in unseren Breiten beinahe ebenso zusammen wie Weihnachten, 15 Grad und absolut kein Schnee in Sicht. Und das ist gut so! Aus fünf simplen Gründen muss man Festivals zwischen Matsch und Modder einfach lieben:

Grund 1: Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Wenn’s draußen heftigst pläddert, wird es im Zelt umso gemütlicher. Zumindest, wenn das Zelt kein Supermarkt-Ramsch ist, für einen Zwanziger in letzter Minute vom Grabbeltisch gerafft. Ernsthaft: Die Stoffhütte darf ruhig ein bisschen was kosten. Denn dann hält sie auch das Wasser ab. Und es bleibt drinnen warm und trocken, während draußen die Welt versinkt. Es gibt keine bessere Entschuldigung dafür, die Behausung wirklich nur für die absoluten Konzert-Highlights zu verlassen. Und im Übrigen auszuspannen, zu quatschen, zu lachen – und einfach mal absolut nichts zu tun. Natürlich im superbequemen Trainingsanzug. Der ist das einzige Kleidungsstück, der das Zelt niemals verlassen darf.

Grund 2: Tanzen im Regen und dabei die Zeit vergessen

Schon mal gemacht? Fühlt sich merkwürdig an. Die Füße lassen sich nicht wirklich bewegen. Dafür leistet der Morast zu viel Widerstand. Spätestens nach ein paar Bewegungen hin und her ist man sohlentief eingesunken. Bleibt nur, den Oberkörper im Takt zu wiegen und die Knie zur Hilfe zu nehmen, ein wenig. Oder beherztes Stapfen. So rumpelstielzchen-artig. Wie anstrengend das ist – das eine wie das andere –, bemerkt man kaum. Denn die Abkühlung kommt von oben. Permanent. Kalte Tropfen klatschen auf die Haut, die sich langsam erwärmt. Kalt trifft warm. Platsch. Platsch. Platsch. Die Frisur ist (endgültig) dahin. Macht nichts. Alles fühlt sich so gut an… Das Beste kommt natürlich zum Schluss: Wenn’s langsam dann doch zu kalt wird, geht’s ab unter die warme Campingplatz-Dusche (dass es sich um eine solche handelt, ist in dem Moment völlig egal). Und danach in den superbequemen Trainingsanzug schlüpfen. Siehe oben.