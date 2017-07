An einem der Häuser wurden jetzt Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Barmen. Auf dem ehemaligen Firmengelände an der Ecke Hatzfelder Straße/Carnaper Straße hat sich in den vergangenen Monaten zwar immer wieder etwas getan, wann jedoch die früheren Gebäude der Textilfirma Lückenhaus wieder neu genutzt werden, ist derzeit weiterhin unklar.

Der Einzug der Fitnesskette „Fit X“ in den ehemaligen Verwaltungstrakt der Firma verzögert sich weiter. Der ursprünglich für Sommer 2016 geplante Termin konnte aufgrund von Bauverzögerungen nicht gehalten werden; wann die in Essen ansässige Kette dort ihre Filiale eröffnet, steht in den Sternen. Konkrete Termine oder Gründe für die Verzögerung nennt das Unternehmen nicht.

Lesley Steinbuß, Sprecherin der Fitnesskette, verweist auf Anfrage lediglich darauf, dass die Bauarbeiten noch laufen und ein Mietvertrag mit dem Eigentümer des Gebäudes - der Clees-Gruppe - unterzeichnet sei. „’Fit X’ kommt definitiv an die Hatzfelder Straße 14“, erklärt sie. Eine Eröffnung steht auf jeden Fall nicht unmittelbar bevor. Man informiere die Öffentlichkeit „immer erst sechs bis acht Wochen vor einer Eröffnung“ über das Eröffnungsdatum, betont die Sprecherin. Das fünfstöckige Gebäude an der Hatzfelder Straße, das von der Überführung der A 46 aus unmittelbar zu sehen ist, hat ein neues Dach und neue Fenster erhalten, zudem wurde es entkernt. Das Gebäude gehört seit 1975 der Clees-Gruppe.

Fitnessstudio auf fünf Etagen mit Industrie-Charme

„Fit X“ soll einziger Mieter in der Immobilie werden, mit dem Unternehmen hat Clees nach eigenen Angaben einen Mietvertrag über eine rund 2600 Quadratmeter große Mietfläche abgeschlossen. „Fit X“ will auf fünf Etagen ein Fitnessstudio betreiben, sieben Trainingseinheiten sollen dann rund um die Uhr geöffnet ist. Das Studio soll mit modernen Geräten ausgestattet sein und außerdem Freihantelbereiche und einen großen Kursraum besitzen. Gleichwohl soll der Industrie-Charme des Gebäudes erhalten bleiben, betont die Clees-Gruppe.

Am Gebäude sollen rund 90 Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen. „Fit X“ betreibt bereits ein Fitnessstudio in Langerfeld, bundesweit hat die Kette derzeit rund 55 Studios. Weitere Standorte in Wuppertal sind nach Angaben der Sprecherin derzeit nicht geplant.

Das sagt die Politik Bei der Barmer Bezirksvertretung hofft man auf eine baldige Nachnutzung der Gebäude, kann ansonsten aber wenig an der Sachlage ändern, da es sich um Privateigentum handelt. Das Thema sei deshalb auch noch nicht in der Bezirksvertretung besprochen worden, sagt der Barmer Bezirksbürgermeister Hans-Hermann Lücke von der CDU. Immerhin seien ja bereits Schritte zur Erhaltung und in Richtung Umbau der Gebäude getan worden. Nun bleibe noch abzuwarten, wann dort die Mieter einzögen.

Etwas Bewegung hat es zudem in dem zweiten Gebäude gegeben, das etwas weiter von der A 46 ab liegt. An dem bislang nicht-sanierten Gebäude wurde ein Gerüst aufgestellt. Das sei jedoch nur vorsorglich als Sicherungsmaßnahme geschehen, sagt ein Sprecher der Clees-Gruppe. Derzeit seien keine Umbaumaßnahmen in dem Bereich geplant. Lediglich ein kleineres Gebäude auf dem Grundstück, an dem früher Waren angeliefert wurden, sei abgerissen worden.