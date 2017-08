Die Fahrer der Pkw wurden laut Polizei nur leicht verletzt.

Barmen. Kurz vor der Auffahrt zur A46 kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 45-jähriger Golffahrer wollte von der Schützenstraße in die Carnaper Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf eines 53-Jährigen, der dort in Richtung A46 unterwegs war.

Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher war alkoholisiert, sein Führerschein wurde eingezogen und eine Blutprobe angeordnet. Sowohl der 46-, als auch der 53-Jährige sagten aus, sie seien bei Grün über die Ampel gefahren. Wer von beiden recht hat, lässt sich an dieser Stelle nach Angaben der Polizei einfach prüfen: Es gibt dort einen Rotlichtblitzer. Der Bereich um die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt. red