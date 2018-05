Beim Prozess um die Springmann-Morde waren erneut die familiären Konflikte Thema. Zudem sagte die Freundin des Enkels aus.

Wuppertal. Am achten Tag des Prozesses um die Morde an dem Unternehmerpaar Springmann ging es erneut um die Verhältnisse in der Familie. Zwei langjährige Freunde des Ehepaars sagten als Zeugen aus, zudem die Freundin des angeklagten Enkels. Der 26-Jährige soll gemeinsam mit seinem Geschäftspartner (45) seine Großeltern Christa und Enno Springmann ermordet haben.

Seit 60 Jahren kannte die Zeugin (86) Christa Springmann, wurde ihre vertraute Freundin. Sie wusste von den außerehelichen Beziehungen Enno Springmanns: „Ich weiß von einigen Frauengeschichten, vom ersten Tag an“ – schon als der Sohn unterwegs gewesen sei, berichtete sie. Christa Springmann habe das zunächst nicht gewusst, später schon und „sehr, sehr gelitten“, erzählte sie.

„Er war sehr großzügig. In erster Linie gegen sich selbst.“

Freundin (25) über den Enkel

Die Zeugin wusste auch, dass Christa Springmann zwischen Mann und Sohn stand, dabei zum Sohn hielt. Vom Enkel hätten beide nur gut gesprochen. Dessen Verhältnis zu seinem Vater sei nicht gut gewesen. Bei der Beerdigung habe er zu ihr gesagt: „Ich habe keinen Großvater, sondern einen Vater verloren.“

Ein langjähriger Bekannter (90) Enno Springmanns berichtete ebenfalls von den familiären Spannungen, vor allem zwischen Enno Springmann und dessen Sohn: „Jeder Vater wird enttäuscht sein, wenn der Sohn die Erwartungen nicht erfüllt.“ Der Sohn habe wohl Verschiedenes angefangen und nicht zu Ende gebracht. Sie hätten nicht viel darüber gesprochen.

Gedanken hat er sich aber gemacht: „Ich weiß nicht, was in der Kindheit gewesen ist“, sagte er. Im Bekanntenkreis hätten sie sich gefragt, warum die Springmanns den Sohn an Weihnachten bei den Großeltern ließen und allein in Urlaub fuhren. Vielleicht sei Enno Springmann auch „ein bisschen egoistisch“ gewesen, „er war sicher nicht der Typ des Vaters“. Ansonsten beschrieben er und die Zeugin Enno Springmann als gradlinig, konsequent, aber auch rigoros und aufbrausend seiner Frau gegenüber.

Auch die Freundin (25) des Enkels sagte aus. Sie erzählte, dass dieser „total aufgelöst“ gewesen sei, als er ihr vom Tod der Großeltern berichtete. In den folgenden Wochen habe er viel geweint und schlecht geschlafen. Am Abend nach seinem letzten Besuch bei den Großeltern hatte er sie kurz besucht, da sei er ganz normal gewesen: „Er war wie immer, wenn er zu mir zurückkam.“ Denn sie hätten Streit gehabt, weil sie die Freundschaftsanfrage anderer Frauen auf seinem Facebookprofil gesehen hatte: „Ich war sauer.“