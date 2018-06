Jugendliche und junge Erwachsene vermissen in Sprockhövel vor allem soziale Treffpunkte. Sie zieht es ins Umland.

Haßlinghausen. Nach dem Fußballspiel sitzen die rund zehn Kicker der Fußballgruppe des Jugendzentrums (JZ) Haßlinghausen etwas abgekämpft auf der Tribüne der Dreifachsporthalle. Knapp 90 Minuten haben sie um den Ball gefightet und sich verausgabt. Das schlaucht, macht aber auch den Kopf frei, zudem kann man seine Freizeit so mit Gleichaltrigen verbringen – eine Möglichkeit, die ansonsten in Sprockhövel eher rar gesät ist.

Neben Jugendzentren, Sportvereinen, Feuerwehr oder Kirchengemeinden gibt es wenig freie Angebote, wo sich Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene treffen können, um gemeinsam die Freizeit zu verbringen. „Das Angebot in Sprockhövel für junge Leute ist definitiv begrenzt“, bedauert Dennis, einer der Kicker. Der 27-Jährige ist froh, dass er den Sport hat, um sich regelmäßig einmal in der Woche zum Fußballspielen zu treffen. Zudem ist bei der Gruppe der sportliche Ehrgeiz erwacht: Als dritte Mannschaft des Hiddinghauser FV gelang den Kickern jüngst der Aufstieg in die Kreisliga B.

Sicher, es gibt den Nachtschlag in Haßlinghausen oder das Stadtfest in Niedersprockhövel – in Haßlinghausen und Niedersprockhövel findet sich jeweils ein Jugendzentrum. Ein Ort, an dem sich der Sprockhöveler Nachwuchs am Abend treffen, Musik hören und ein Bier trinken könne, fehle aber. Früher habe es wenigstens noch die Disco „Kleinbeck“ in Obersprockhövel gegeben, erzählt Dennis. Doch die sei eben mittlerweile auch Geschichte, so bleibt den jungen Leuten oft nur das regionale Umfeld zur Freizeitgestaltung am Abend oder am Wochenende.

Das können Kneipen in Gevelsberg, eine Disco in Schwerte oder auch das berüchtigte Bermuda-Dreieck in Bochum sein. Dennis ist zudem einer der wenigen, die auch hin und wieder in das Jugendzentrum Haßlinghausen gehen, um dort ihre Freizeit zu verbringen. „Ich entspanne mich da gerne nach der Arbeit“, sagt er. Ein bis zweimal in der Woche besuche er die städtische Einrichtung, schätzt er. Der neben ihm sitzende Fabian (25) geht dagegen eigentlich nie in das JZ. „Ich bin über einen Freund zu der Fußballgruppe gekommen“, erzählt er.

Feste Treffpunkte gibt es nicht mehr

Auch Sebastian sucht in seiner Freizeit eher das sportliche Angebot in Sprockhövel. Zugleich sieht er dringenden Erneuerungsbedarf an den beiden kleinen Bolzplätzen an der Gevelsberger sowie der Flurstraße. „Da liegt noch alter Schotter drauf. Stattdessen bräuchten wir Kunstrasen und eine Bande, damit der Ball nicht immer wegfliegt“, sagt der 27-Jährige. Außerhalb des Sports nutzt er dann eher Freizeitangebote jenseits der Stadtgrenzen. Das können zum Beispiel das Festival „Bochum total“ oder die Kirmes in Gevelsberg sein. „Hier kann man nicht viel machen“, bedauert auch der gleichaltrige Johannes. Neben dem Fußball gehe er auch regelmäßig schwimmen. Dazu fährt er aber nicht ins Freibad in Niedersprockhövel, sondern nach Gevelsberg ins Schwimm-In.