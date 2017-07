Wuppertal. Der Kitchen Klub, Aue 10, feiert seinen wöchentlichen „Freitags-Kit(t)chen“. Auf einen Dresscode und „Schickimicki“ wird kein Wert gelegt. Resident DJ Jul Davis spielt Charts, Classics, House, R’n’B und vieles mehr - Hauptsache tanzbar. Frauen erhalten in der Partyküche freien Eintritt bis Mitternacht. Ohne Ermäßigung kostet der Eintritt fünf Euro. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr.

Die Mauke, Schloßbleiche / Wirmhof, präsentiert „Mauke Signature“ mit Special Guest Palms Trax. Line-Up: Palms Trax, Colkin, DCHM und Facito. Doors: Freitag, 22 Uhr.

Der Butan Club, Auf der Bleiche, präsentiert: „Best of Butan - 1 Nacht 4 Partys!“. Main - Campus Nacht: Charts, Club Hits und Party Classics. Second - Trashcamp: 90s Pop. Third - 2000 & Great: 00er Pop. Fourth - Rockoko: Alternative und Indie. Eintritt: Drei Euro bis 23 Uhr, vier Euro bis 23.30 Uhr. Danach: Acht Euro. Schüler und Studenten erhalten bis 23.30 Uhr freien Eintritt mit gültigem Schüler- oder Studentenausweis. Veranstaltungsbeginn ist Samstag, 22 Uhr. Im Hühnerstall, Alte Freiheit 3, steigt am Samstag die „Black and White Party“. Ein passendes Outfit wird mit einem Freigetränk prämiert. Bei der Kleiderwahl sind keine Grenzen gesetzt: Ob Sträfling, Nonne oder Business Man - Hauptsache schwarz-weiß. Start ist um 22 Uhr. Eintritt: Fünf Euro. Für die Musik sorgt DJ Andreas Köhler.

Samstagabend, 23 Uhr: „Trash Clash“. Location: Klub, Gathe 50. First: Moritz & Jimmy spielen Trash, Pop, Eurodance, Partysounds, heimliche Lieblingslieder und einiges mehr. Auf dem Second Floor spielen Ruffvalley Music und Liquid Fire Sound Reggae und Dancehall. Eintritt: Sechs Euro. Studenten mit gültigem Ausweis erhalten freien Eintritt bis Mitternacht. Auch Samstag, 23 Uhr: „Hot Up Di Place“ im U-Club, Friedrich-Ebert-Straße 191. Priority Sound, DJ Louis und Earl Migo spielen Dancehall die ganze Nacht lang. Eintritt: Fünf Euro. jas