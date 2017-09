Am Samstag startet der Bunte Salon im Kreis. Die Reihe stellt den Feminismus in den Fokus.

EN-Kreis. „Lass dich nicht unterkriegen, sei frech, wild und wunderbar!“ Was für Pippi Langstrumpf galt, gilt erst recht für die jüngere Frauenbewegung. Selbstbewusst und kreativ behaupten sie ihren Anspruch auf ein freies und selbstbestimmtes Leben für alle Menschen und sind damit nicht alleine. Weltweit erstarken feministische Bewegungen, um Frauenrechte als Grundwerte demokratischer Gesellschaften einzufordern und zu verteidigen.

„Reaktionäre Politiken gefährden aktuell die Errungenschaften der Frauenbewegung und sie fischen in der bürgerlichen Mitte“, beobachten Christel Hofschröer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gevelsberg, und ihre Kolleginnen, „Rechtspopulisten werben mit konservativen Frauen- und Familienbilder, sie polemisieren gegen das Öffnen der Ehe für homosexuelle Paare und machen gezielt Stimmung gegen eine moderne Gleichstellungspolitik.“

Junge Frauen sollen sich beim Bunten Solon vernetzen

Gemeinsam mit jungen Frauen aus der Region, dem Bürgerhaus Alte Johanneskirche, der Buchhandlung Appelt und der VHS/DIAGgmbH wollen sie zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Bunter Salon“ deshalb vor allem jungen Leuten eine Plattform bieten, um sich über den jungen Feminismus zu informieren, sich einzumischen oder zu vernetzen. Alle Interessierten sind am Samstag, 23. September, in das Bürgerhaus Alte Johanneskirche, Uferstraße 3, in Gevelsberg eingeladen.

Ab 17 Uhr gehen die Teilnehmer den Fragen nach, warum Feminismus gerade jetzt so dringend gebraucht wird, wofür er steht und wo Interessierte mitmischen können. Erwartet werden mit Stefanie Lohaus, Mareice Kaiser und Laura Chlebos drei Protagonistinnen der jüngeren Frauenbewegung. Lohaus und Kaiser leben in Berlin, sind Journalistinnen und Gründungsmitglieder des jungen überregionalen „Feministischen Netzwerkes“, Chlebos „Pott-Feministin“ aus Dortmund.

enkreis.de