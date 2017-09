Wuppertal-Elberfeld. In Elberfeld wurde am Sonntagnachmittag eine 38-jährige Frau von zwei unbekannten Männern angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Täter stachen auf ihr Opfer in einem Hauseingang an der Straße Kipdorf ein und konnten fliehen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Wuppertal suchen nach den beiden mutmaßlichen Straftätern mit Phantombildern und folgender Täterbeschreibung: Einer der Männer war ca. 190 cm groß, Mitte Zwanzig, hellhäutig, hatte dunkle Haare, eine breite Nase und eine normale Statur. Er hatte ein gepflegtes Äußeres und trug ein helles T-Shirt, eine hellgraue Fleece-Jacke, Jeans und einen Rucksack. Der Mittäter war etwa 30 Jahre alt, ca. 165 cm klein, auch hellhäutig und hatte dunkles, gegeltes, gelocktes Haar. Er war schmächtig und trug eine dunkelgraue Jacke.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. red