Wuppertal. Am 11. Mai verletzte sich gegen 14 Uhr eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus der WSW. Die 67-Jährige befand sich auf dem Gehweg der Bushaltestelle Am Timpen auf der Schwelmer Straße in Langerfeld, als sie von einem ankommenden Bus seitlich erfasst wurde. Dabei verletzte sie sich leicht.

Um den Sachverhalt vollständig aufklären zu können werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.