Wuppertal. Am Samstag wurde eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hatzfelder Straße in Wuppertal angefahren. Die 57-Jährige gab an, gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Rewe-Parkplatz spazieren gewesen zu sein. Plötzlich habe ein Autofahrer rückwärts aus einer Parklücke gesetzt und sie mit dem Fahrzeug berührt. Die Frau fiel deswegen zu Boden.

Wie die Polizei berichtet soll es sich bei dem Fahrzeug um einen größeren Geländewagen oder einen dunklen VW Bulli mit Wuppertaler Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe sich zu Fuß entfernt.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, Mitte Vierzig und er sprach kein Deutsch. Da die Frau erst am nächsten Tag Schmerzen spürte und im Krankenhaus behandelt wurde, konnten Fahrzeug und Fahrer nicht mehr ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Unfallkommissariat in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.red