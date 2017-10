Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Sontnagnachmittag mit seinem Kombi eine Frau angefahren und danach weiter gefahren ist. Die Frau wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens.

Laut Polizeibericht hatte gegen 15.40 Uhr eine 54-Jährige die Tannenbergstraße im Bereich der Kreuzung Ernststraße/Gesundheitstraße überqueren wollen. Dabei wurde sie von einem schwarzen Kombi erfasst und zu Boden geschleudert. Der Kombi fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit in die Ernststraße. Die Fußgängerin wurde so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.