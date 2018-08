Zufällig fand Martin Wolf einen Nachfolger für einen der letzten Fotoläden der Stadt.

Vohwinkel. Manchmal baut der Zufall Brücken. Im Fall von Foto Lobo hat er dem Traditionsgeschäft am Kaiserplatz einen Nachfolger beschert. Uwe Lammer führt den Betrieb seit dem 1. August und löst damit den früheren Inhaber Martin Wolf ab. Für die Vohwinkeler ist der nahtlose Übergang ein echter Glücksfall, zumal Foto Lobo eines der letzten klassischen Fotogeschäfte in ganz Wuppertal ist. An anderer Stelle im Stadtteilzentrum klappte es leider bisher mit einer Nachnutzung nicht. Das sorgt für Leerstände an der Kaiserstraße. Dass auch seinem Laden dieses Schicksal drohen könnte, hat Martin Wolf stark belastet. Der 65-Jährige führte Foto Lobo seit 1991 und gibt das Geschäft aus Altersgründen auf.

„Die Frage der Nachfolgeregelung hat immer wieder in mir gearbeitet“, berichtet Wolf. Es sei heute immer schwieriger geworden, Interessenten zu finden, sagt der ehemalige Inhaber. Wie in fast allen Branchen machen es das Internet und diverse Billiganbieter dem stationären Einzelhandel schwer. Fast hatte Martin Wolf die Hoffnung schon aufgegeben und war nach der Kündigung des Mietvertrags mit dem ausgemusterten Kellerinventar bereits auf dem Weg zur Verwertungsstelle. Dabei kam er zufällig am Fotostudio von Uwe Lammer im Dichterviertel vorbei. Kurz entschlossen schrieb er diesem eine Mail mit dem Angebot zur Übernahme - und bekam prompt eine Zusage. „Für mich hat das super gepasst“, erzählt Lammer, der schon länger eine Geschäftserweiterung in Richtung Vohwinkeler Zentrum plante. „Andererseits wollte ich Foto Lobo nicht in direkter Nähe Konkurrenz machen“, sagt der neue Besitzer. Das Angebot sei daher wie gerufen gekommen. Beide Fotoexperten staunen immer noch über diese günstige Fügung.

Im Ergebnis bleibt das komplette Angebot von Foto Lobo den Kunden erhalten. Dazu gehören unter anderem der Verkauf von Kameras und Zubehör, die Anfertigung von Passbildern und die Fotoentwicklung. Letztere gehört zum Kerngeschäft. All das ist mit einer umfangreichen Beratung verbunden, die es so in Wuppertal im Fotobereich nur noch selten gibt.

Uwe Lammer blickt trotz aller Konkurrenz aus dem Netz optimistisch in die Zukunft. „Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, würde ich das nicht machen“, betont er. „Wir konnten im Laufe der Jahre viele Stammkunden gewinnen, die unseren Service zu schätzen wissen“, sagt Martin Wolf. Positiv sei auch der neue Trend, der wieder in Richtung der klassischen Fotografie mit Film gehe. „Auch junge Leute entdecken das als Alternative zur schnelllebigen Digitalfotografie“, erklärt Uwe Lammer. Durch das eigene Labor kann er auch Filme entwickeln.

Die Vohwinkeler Werbegemeinschaft Aktion V begrüßt die Übernahme ausdrücklich. „Das ist eine große Bereicherung für den Stadtteil“, sagt Vorsitzender Michael Spitzer.