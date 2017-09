Vom 20. bis zum 22. September wird an der Bergischen Universität Wuppertal eine Forschungstagung mit dem Titel „Herausforderung Kohärenz: Praxisphasen in der universitären Lehrerbildung (HerKuLes)“ ausgerichtet. Die Veranstaltung befasst sich mit der Interaktion von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften, die mit den Praxisphasen in der Lehrerbildung befasst sind. Sie sucht nach Möglichkeiten, die Kohärenz zwischen den Akteuren in Praxisphasen weiterzuentwickeln. Ein für die erfolgreiche Gestaltung von Praxisphasen wichtiger Faktor sind Feedback- und Begleitformate, da sich in ihnen das Zusammenwirken der Universität und der Schule konkretisiert. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei. Anmeldungen sind über die Internetadresse www.conftool.net/herkules2017 oder auch an den Veranstaltungstagen vor Ort möglich. Informationen zur Tagung gibt es auch unter

www.herkules.uni-wuppertal.de