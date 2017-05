Das Wuppertal Institut will das Glück in der Stadt per App erforschen – wie geht es den Bürgern hier, was muss besser werden?

Wuppertal. Das Glück wohnt in Wuppertal. Genauer gesagt am Döppersberg. Neben der Großbaustelle am offenen Herzen der Stadt sitzt das Wuppertal Institut in einem prachtvollen klassizistischen Altbau. Dort macht man kein Glück. Aber dort wird jetzt das Glück erforscht. Und daraus kann dann etwas entstehen, was zu mehr Zufriedenheit beiträgt.

Wie glücklich sind die Wuppertaler? Wann, wo, mit wem und während sie was tun? Das sind die Fragen, die jetzt 1000 Wuppertaler beantworten sollen. Nicht auf langen Fragebögen. Sondern auf dem Smartphone. Das Wuppertal Institut bringt jetzt eine App heraus, die sich dem Glück der Einwohner widmet – sie heißt: „Glücklich in Wuppertal“.

In Wuppertal wird Pionierarbeit geleistet

Damit will die Forschungseinrichtung – gemeinsam mit der Düsseldorfer Happiness Research Organisation – erfahren, wie glücklich die Wuppertaler sind. Der Projektverantwortliche Hans Haake (33) sagt, es gebe kaum Daten, um das zu messen. Das soll das Projekt ändern. Und damit leistet es Pionierarbeit. Denn eine langfristige lokale Erforschung des Gemütszustands der Bewohner einer Stadt hat es so noch nicht gegeben.

Seit Jahren gibt es in den Wirtschaftswissenschaften die Diskussion, wie man die Lebensqualität und den Wohlstand anders messen kann als über das Bruttoinlandsprodukt. Dass reine Wirtschaftsleistung und Glück sich nicht bedingen, zeigt etwa das südasiatische Bhutan, das eines der ärmsten Länder der Welt ist – auf dem Glücksindex aber auf Platz 1 liegt. Haake: „Es gibt Indikatoren, anhand derer wir die Lebensqualität annähernd ablesen können – aber da bleibt eben eine Lücke: Wie zufrieden sind die Menschen, wie ist ihr subjektives Gefühl?“

Diese Lücke soll geschlossen werden. Die App fragt dazu Daten und Gefühle der Nutzer ab. Es gibt Fragen, bei denen es um Bildung, Gehalt und Sozialstruktur geht und Fragen aus der Glücksforschung, bei denen die Nutzer ihre Gefühle einordnen müssen.

Das reicht von Bauchgefühlen – wie oft waren Sie in letzter Zeit glücklich, traurig, wütend? – über eine differenzierte Wahrnehmung von Glück: Wie sinnvoll und selbstbestimmt ist mein Leben? Dazu kommen Fragen, die auf die Verhältnisse in Wuppertal gemünzt sind. Sie betreffen die Infrastruktur, den ÖPNV oder Angebote für Ältere oder Kinder – aber auch Themen wie die geplante Seilbahn oder den Bau des Factory Outlet Centers.