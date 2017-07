Am Samstag haben sich am Berliner Platz in Wuppertal-Oberbarmen Flüchtlinge versammelt. Sie demonstrieren gegen Abschiebungen.

Am Samstagmittag haben nach Angaben der Polizei etwa 60 Flüchtlinge auf dem Berliner Platz in Wuppertal-Oberbarmen gegen Abschiebungen demonstriert. Der Veranstalter ist die Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen. Angekündigt waren etwa 250 Personen. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort, sagte ein Sprecher, es kam aber nicht zu Vorkommnissen.

Bereits am Mittwochmorgen war es an der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes für Flüchtlinge, dem ehemaligen Art-Hotel in Heckinghausen, zu einer Demonstration der Einwohner gekommen. Etwa 100 Leute hatten nach Angaben der Polizei zwischen 8.20 Uhr und 11 Uhr erst vor dem ehemaligen Art-Hotel demonstriert und sich dann auf den Weg gemacht in Richtung Johannes-Rau-Platz, wo die Demonstration beendet wurde. jh