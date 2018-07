Den ehrenamtlichen Helfern im Stadtteil soll am 8. September etwas zurückgegeben werden.

Vohwinkel. Der politische Streit beim Thema Asyl beherrscht nach wie vor die Medien. Fast unbeachtet von dieser aufgeheizten Diskussion geht die ganz konkrete Arbeit der ehrenamtlichen Helfer direkt vor Ort weiter. Mit Sprachkursen, Willkommenscafés, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Rechtsberatung und Fahrradspenden setzt sich etwa die Flüchtlingshilfe Wuppertal-West für die nachhaltige Integration ein. Der Verein war vor rund drei Jahren eine der ersten Initiativen mit entsprechenden Angeboten im Stadtgebiet. Viele geflüchtete Menschen erhielten durch diese weiter gelebte Willkommenskultur eine Perspektive.

Mit einem großen Fest in der Offenen Tür Höhe möchten sie sich bei den Vohwinkelern für die Hilfe bedanken. Dadurch soll auch ein positiver Gegenpol zur jüngsten Entwicklung in der Flüchtlingspolitik gesetzt werden. „Wir sehen die Tendenz zur Inhumanität und zur Entsolidarisierung mit großer Sorge“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Kaiser. Er bedauert, dass die aktuelle Debatte fast ausschließlich durch negative Vorfälle beherrscht werde. „Dabei haben wir zahlreiche gute Beispiele für eine gelungene Integration“, betont Kaiser. Dazu gehört etwa Masud Abdullahi, der seit knapp zwei Jahren mit seiner Familie in Vohwinkel wohnt. In dieser Zeit hat der junge Somalier das zweithöchste Sprachniveau C1 erreicht und spricht mittlerweile fließend Deutsch.

Die Organisatoren wollen mit den Vohwinkelern in Kontakt treten

Dafür saß er zum Teil Tag und Nacht über seinen Büchern. „Für mich war es sehr wichtig, die Sprache zu lernen, um mich hier verständigen zu können“, erzählt der 30-Jährige. Bereits vor seiner Ankunft in Deutschland hat er ein Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft absolviert. Dieses will er in Wuppertal fortsetzen und belegt dazu an der Universität entsprechende Vorbereitungskurse.

Beruflich möchte sich Masud Abdullahi in Richtung Finanzcontrolling und Wirtschaftsprüfung entwickeln. Doch trotz seiner guten Ausbildung war auch er nach seiner Flucht dringend auf die Unterstützung der Helfer aus Vohwinkel angewiesen. „Ich bin allen dafür sehr dankbar und möchte etwas zurückgeben“, betont Abdullahi. Er arbeitet ehrenamtlich als Dolmetscher und beteiligt sich ebenfalls an den Vorbereitungen für das Dankeschön-Fest. „Wir möchten dabei auch mit den Bürgern ins Gespräch kommen und mögliche Ängste abbauen“, sagt der Neu-Vohwinkeler.

Alle Beteiligten hoffen auf viele Besucher. Das Fest findet am 8. September von 14 bis 17 Uhr in der OT Höhe, Höhe 67 statt. Dabei gibt es ein Buffet mit internationalen Speisen und ein vielfältiges Musikprogramm, das ebenfalls von Flüchtlingen gestaltet wird. Alle Bürger sind zu der Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei.