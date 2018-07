In Barmen ist der schwarze Rauch weit sichtbar. Am Dienstagnachmittag brennt ein leerstehendes Gebäude in der Nähe der Adlerbrücke. Eine Facebook-Nutzerin filmt den spektakulären Brand.

Wuppertal. In Barmen ist am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ein leerstehendes Gebäude zwischen dem Baustoffhandel Berg und Mark und der Gesamtschule Barmen am Unterdörnen in Brand geraten. Der schwarze Rauch war weithin sichtbar, Flammen schlugen aus dem Gebäude. Die obere Etage und das Dach brannten in voller Ausdehnung.

Eine Wuppertalerin hat das Feuer auf Video festgehalten und auf Facebook veröffentlicht.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach einer Stunde sei schon mit den Nachlöscharbeiten begonnen worden, berichtete die Feuerwehr unserer Zeitung. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort. Über die Brandursache gibt es noch keine Informationen. red