Bei einem Waldbrand hat die Cronenbergerin Claudia Meglin alles verloren. Nur ein bergisches Andenken schaffte es aus den Trümmern.

In fünf Minuten mussten sie weg sein. Mit Reisetasche, Pässen, Computer und der Katze verließen Claudia Meglin und ihr Mann Erick Dunn das Haus in Kalifornien – für immer. Von jetzt auf gleich auf der Flucht vor einem Waldbrand. Heute ist nichts mehr von ihrem ehemaligen Zuhause übrig. Wenn die gebürtige Wuppertalerin daran denkt, muss sie schwer schlucken. „Dinge des Alltags lassen sich ja leicht ersetzen, aber es waren auch die Kunstwerke meines Mannes im Haus“, sagt sie. Die Wirkungsstätte des Künstlers wurde ebenso von den Flammen geschluckt, wie Meglins Mineraliensammlung und alle persönlichen Gegenstände und Erinnerrungen. Bis auf einen Gegenstand aus der Heimat, der wie zum Trotz den Flammen standgehalten hatte...

Für die Freunde drehten die Flüchtenden noch einmal um

Das Feuer kam ohne Vorankündigung. Am Sonntagabend des 8. Oktober lag Claudia Meglin schon im Bett, als sie plötzlich draußen eine Taschenlampe aufblitzen sieh. „Da war unsere Nachbarin und rief: Feuer in Kenwood.“ Dass eine Naturgewalt auf ihre Heimat zurollt, hörte die 49-Jährige in diesem Moment zum ersten Mal. Später erfuhr sie, dass sich in der Nacht rund um ihre Stadt Kenwood bei starkem Wind gleich zehn bis 15 verschiedene Feuer entzündeten, weil Oberlandleitungen Funken geschlagen hatten.

Bei der Flucht mit dem Auto bemerkte das Ehepaar schnell, dass sie von mehreren Bränden bedroht wurden. „Wir sahen riesige Flammen“, sagt sie. Vergeblich versuchten sie noch, ihre Freunde übers Handy zu erreichen – drehten schließlich noch einmal um, um diese aus dem Schlaf zu holen. Denn: „Es gab kein Sirenenalarm oder eine Benachrichtigung per SMS.“ Rund vier Stunden dauerte die Flucht vor den Flammen, die sie immer wieder von vermeintlich sicheren Orten zur Weiterfahrt zwangen. „Es war ein Alptraum“, beschreibt Claudia Meglin den Abend.

Ein paar Tage später kam dann die Stunde der Wahrheit. Als die Sperrung der Behörden aufgehoben war, besuchten Meglin und ihr Mann zum ersten Mal die Stelle, an der einmal ihr Haus stand. „Als wir ankamen, war sofort klar, dass da nichts mehr ist“, sagt Meglin. Trotzdem inspizierte die Filmemacherin den verkohlten Haufen aus Schutt und Asche einmal genauer.

Noch immer kann sie kaum fassen, was sie da sah: „Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann, aber da habe ich eine Tasse aus Wuppertal gefunden.“ Zumindest dieses eine Andenken mit der Schwebebahn konnte Meglin bergen. „Das war sehr berührend“, sagt sie.