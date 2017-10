Im Cinemaxx läuft morgen „Monsieur Pierre geht online“.

Monatsende – es ist wieder Zeit für das Filmcafé im Cinemaxx, Bundesallee 250. Auf dem Programm steht am Freitag „Monsieur Pierre geht online“. Der grantige Rentner Pierre (Pierre Richard) hat sich auf einen einsamen und routinierten Lebensabend eingerichtet. Doch seine Tochter Sylvie (Stéphane Bissot) bringt ihn mit einem Bekannten zusammen, dem erfolglosen Schriftsteller Alex (Yaniss Lespert). Alex soll Pierre in die mysteriöse Welt des Internets einführen und im Zuge dieser mühseligen Eingewöhnung stößt der rüstige Rentner eines Tages auf ein Datingportal.

Filmcafé

Pierre ist angetan und probiert unter falscher Identität seine keineswegs eingerosteten Verführungskünste aus. Schon bald verabredet sich Pierre mit der bezaubernden Flora (Fanny Valette), doch weil er sich online als sein Internethelfer Alex ausgeben hat, kann er natürlich nicht selbst zum Date erscheinen und schickt stattdessen den in Finanznöten steckenden jungen Mann selbst. Und siehe da: Alex verliebt sich in Flora, die sich wiederum in den Schriftsteller verguckt. Der ebenfalls schwer verliebte Pierre steckt in der Zwickmühle...

Die Vorstellungen fangen am Freitag um 15 und um 17.30 Uhr an und dazu wird Kaffee und Kuchen angeboten. Mit dem Filmcafé-Coupon in der morgigen Ausgabe erhalten WZ-Leser zwei Euro Rabatt auf den regulären Eintrittspreis für maximal zwei Karten und nehmen an einer Kartenverlosung teil. Red