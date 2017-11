Seit 2016 sammelt der Förderverein. Der Baubeginn ist für Mitte 2018 angesetzt.

Ronsdorf. Eine neue Fahrzeughalle muss her – und bei der Verwirklichung dieses „Build up“-Projekts sieht sich die Freiwillige Feuerwehr Ronsdorf auf gutem Wege. Seit 2016 sammelt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf, um auf die veranschlagte Summe von 280 000 Euro zu kommen. „Wir sind an der Zwei-Drittel-Grenze angelangt“, sagt Gruppenführer Matthias Dietrich und nennt die aktuelle Summe von 188 372 Euro. Noch kann Dietrich keinen genauen Termin für den Baubeginn nennen, doch die Jahresmitte 2018 hält er für machbar.

Neue Fahrzeuge passen nicht mehr in die alte Halle

Die neue Halle an der Talsperrenstraße ist nicht nur für die bereits vorhandenen Leiterwagen und Einsatzfahrzeuge gedacht. „Damit neue Fahrzeuge überhaupt hineinpassen“, erklärt Klaus Bartsch, Vorsitzender des Fördervereins, „brauchen wir die Halle.“ Die größere Halle werde auch die Ausrückzeiten der Fahrzeuge deutlich verkürzen, sagt Dietrich. „Was jetzt zwei bis drei Minuten dauert, wäre dann nur noch eine Sache von Sekunden.“

Freuen wird sich auch die Jugendfeuerwehr. Sie muss sich dann nicht mehr mit einer Ecke in der alten Fahrzeughalle zufriedengeben, sondern bekommt einen eigenen Spindraum, wo sie vor Abgasen geschützt sind.

Das gilt auch für den Platz, der der Brandschutzerziehung zur Verfügung stehen soll. „So können wir Schüler und Kindergartenkinder in unsere Räumlichkeiten holen“, sagt Pressebeauftragter Klaus Dieter Hegemann. „So können wir unseren Erziehungsauftrag erfüllen. Feuerwehr zum Anfassen – das können wir dann wunderbar machen.“

Eine positive Entwicklung sieht Dietrich auch im Interesse der Stadt Wuppertal, sich am „Build up“-Projekt zu beteiligen. „Wir sind zurzeit in Verhandlungen.“ Angedacht ist keine finanzielle Unterstützung, betont Hegemann, sondern eine Beteiligung durch Arbeitsleistungen. Dadurch könnten die Gesamtkosten des Baus gesenkt werden.

Zur Spendenwerbung bringt der Förderverein noch in diesem Jahr mehrere Aktionen auf den Weg. So gibt es am Samstag, 2. Dezember, eine Whiskey-Verkostung im Feuerwehr-Haus in der Remscheider Straße. Die Eintrittskarte für das Whiskey-Tasting kostet jeweils 35 Euro und die Gesamtsumme geht in den Spendentopf. Der Feuerwehr- Stand auf dem Ronsdorfer Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember sammelt ebenfalls Geld.

Fortgeführt werden auch bereits etablierte Aktionen. Ab einer Summe von 70 bis zu tausend Euro kann jeder – egal ob Einzelperson, Familie, Verein oder Unternehmen – einen Patenstein mit persönlicher Widmung erwerben. Die Patensteine sollen als Sponsorenwand die neue Halle schmücken, kündigt Dietrich an. Neben den Patensteinen können Geschenkkarten erworben werden, wo der Beschenkte als Pate der Halle genannt wird.