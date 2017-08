Wuppertal. Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Samstag zu einem Einsatz an der Müllerstraße/Heckinghauser Straße ausrücken. In einem Hinterhof brannte Sperrmüll, der Rauch des Feuers zog in mehrere Wohnungen. Vier Anwohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das meldete die Polizei am Montag.

Durch die Flammen und die Hitze wurden ein angrenzendes Haus, mehrere Mülltonnen und ein Motorroller beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. Die Polizei sucht deswegen Zeugen, die unter der Rufnummer 0202/284-0 Hinweise geben können. red