Wuppertal. Am Sonntagnachmittag brannten im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Gemaker Ufer mehrere Mülltonnen. Durch den Rauch war das Treppenhaus so stark verqualmt, dass die Bewohner nicht hinaus konnten.

Die Feuerwehr setzte eineDrehleiter ein, um die Leute aus dem Haus zu retten. Einsatzkräfte gingen mit schwerem Atemschutzgerät in das Haus. In der Zwischenzeit wurde zwei Geretteten eine Blutprobe entnommen. Die Auswertung ergab, dass Beide keine Rauchvergiftung erlitten hatten.

Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus gelüftet war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.