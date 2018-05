Die Ausbildung zum Brandmeister dauert 18 Monate.

Zum 1. April kommenden Jahres sucht die Feuerwehr Wuppertal 18 Auszubildende zur Brandmeisterin beziehungsweise zum Brandmeister. In einer 18-monatigen Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsdienstschule der Feuerwehr Wuppertal werden die Auszubildenden umfangreich auf die vielfältigen Aufgaben im Feuerwehrdienst vorbereitet. Naturwissenschaftliche und feuerwehrtechnische Grundlagen bilden den Schwerpunkt der ersten sechs Monate. Außerdem lernen die Auszubildenden den Umgang mit Atemschutzgeräten und erwerben das Rettungsschwimmabzeichen sowie das Deutsche Sportabzeichen. Anschließend erfolgt die dreimonatige Ausbildung zum Rettungssanitäter. Nach einer Vertiefungsausbildung in den Bereichen Brandschutz und technischer Hilfeleistung beginnt die berufspraktische Ausbildung auf einer der drei Feuerwachen. Hier gehen die Brandmeisteranwärterinnen und -anwärter in Begleitung erfahrener Kolleginnen und Kollegen in den Einsatz, lernen das in der Ausbildung erworbene Wissen und Können anzuwenden und erwerben an der feuerwehreigenen Fahrschule den Führerschein der Klasse C. Nach erfolgreicher Ausbildung, die mit einer Laufbahnprüfung endet, werden in der Regel alle Auszubildenden übernommen und arbeiten von da an in einem Team von rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer Feuer- und Rettungswache im Einsatzdienst. Alle Informationen rund um das Auswahlverfahren gibt es im Netz.

feuerwehr-wuppertal.de/ ausbildung