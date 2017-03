Da von Brandstiftung ausgegangen wird, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Wuppertal. Aus bislang noch unbekannter Ursache hat am Donnerstagabend ein Auto in der Elberfelder Hofaue gebrannt. Gegen 22.10 Uhr hatten Zeugen Brandgeruch bemerkt und so das Feuer entdeckt: Im Innenraum eines Fiat Punto, der auf einem Parkplatz an der Hofaue Ecke Zollstraße stand, brannte es. Da von Brandstiftung ausgegangen wird, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Red