Der Löschzug Haßlinghausen hat für das Wochenende einige Aktionen vorbereitet.

Haßlinghausen. Es ist mittlerweile Tradition, dass der Löschzug Haßlinghausen alle zwei Jahre seine Tore öffnet und sich der Sprockhöveler Bevölkerung präsentiert. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Rund um das Feuerwehrhaus am Rathausplatz wird der Löschzug seine feuerwehrtechnischen Möglichkeiten darstellen und mit einem kurzweiliges Programm Groß und Klein in seinen Bann ziehen. An diesen beiden Tagen kann die Bevölkerung einmal hinter die Kulissen schauen.

Neben einer Fahrzeugausstellung werden auch Schauübungen durchgeführt, die die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sprockhövel darstellen wird. Für Fragen stehen dazu während des Festes die Einsatzkräfte des Löschzuges zur Verfügung. Samstags ab 12 Uhr und sonntags ab 10 Uhr wird der Sprockhöveler Bevölkerung nicht nur die Feuerwehrtechnik und die Brandschutzerziehung näher gebracht. Für die ganze Familie gibt es etwas zu entdecken. Die Kleinen können sich auf dem Kinderfest vergnügen, sich auf der Hüpfburg austoben, mit einem richtigen Feuerwehrauto fahren oder vielleicht auch mal eine Uniform anziehen.

Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen untermalt von einem Konzert des Musikzuges der Feuerwehr Sprockhövel. Danach kann sich jeder mit einer Erbsensuppe aus der Gulaschkanone stärken. Darüber hinaus sorgt der Löschzug Haßlinghausen an allen Tagen in gewohnter Form für das leibliche Wohl. Eine große Sonderverlosung mit attraktiven Preisen rundet die Veranstaltung am Sonntag gegen 17 Uhr ab. Lose können bis dahin bei den Mitgliedern des Löschzuges Haßlinghausen erworben werden. „Sollte es dieses Jahr ausnahmsweise einmal regnen, sind wir durch unsere große Fahrzeughalle wetterunabhängig. Deshalb sollten die beiden Tage für jeden Besucher auf jeden Fall ein kurzweiliges und informatives Wochenende werden“, wünscht sich Löschzugführer Marc Stoltenberg für das Wochenende dennoch sonniges Wetter.