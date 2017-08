Wuppertal. Am Wochenede feiert das tal wieder: Der Kitchen Klub, Aue 10, lädt zum „Freitags-Kit(t)chen“. Veranstaltungsbeginn ist um 22 Uhr. Der Apollo Club, Kasinostraße 25, lädt zur „Dancehall und Reggaeton Night“ heute ab 23 Uhr.

Die Mauke präsentiert das „Off The Traxx-Open Air“ am Güterbahnhof Steinbeck in der Südstraße. Die Veranstaltung beginnt morgen um 14 Uhr und endet um 22 Uhr. Ab 23 Uhr geht es mit der Aftershow-Party an der Schloßbleiche weiter. Die „Feuertal-Aftershow-Party“ steigt morgen Abend im Underground, Bundesallee 268. Ab 22 Uhr öffnet der Event-Floor. Am Samstag ab 23 Uhr im Butan Club, Auf der Bleiche: „Campus Nacht - die Studentenparty mit Herz“. Der Klub, Gathe 50, feiert außerdem morgen ab 22 Uhr seinen vierten Geburtstag.