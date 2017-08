Für das Festival auf der Hardt gibt es noch Resttickets an der Abendkasse. Zur Aftershow-Party fährt ein Shuttlebus.

Hardt. Zeitreise auf der Hardt: das Feuertal-Festival lädt zu einem Einblick in längst vergessene Welten ein. Am Freitag und Samstag versprüht das Festival in Wuppertal wie schon seit 15 Jahren wieder seinen besonderen Charme – mit familiärer Stimmung, tollen Kostümen und ganz besonderer Atmosphäre in genialer Naturkulisse. Neben den Konzerten auf der Waldbühne Hardt, wird as auch wieder einen Mittelaltermarkt geben, inklusive eigener Bühne mit Feuerschluckern, Jongleuren und anderen Artisten.

Freitagmittag startet das Festival – und wie bereits in den letzten Jahren ist auch in diesem Jahr wieder Subway To Sally-Sänger Eric Fish als Moderator mit von der Partie.

Auf der Bühne gibt es ab 14 Uhr Bands wie Fiddlers Green, Lord Of The Lost, D´Artagnon, Lacrimas Profundere und Mila Mar. Einlass ist ab 13 Uhr.

Samstag sind Schandmaul die Headliner

Am Samstag treten Schandmaul auf, Mono Inc., Mr. Hurley & die Pulveraffen, Ignis Fatuu und Stoneman. Los geht es auch dann wieder um 14 Uhr, Eintritt ab 13 Uhr.

Samstagabend gibt es eine Feuertal-Aftershow-Party im Underground in Wuppertal. DJs legen auf und ab 23 Uhr wird Punch´n´Judy für die richtige Live-Stimmung sorgen und das Underground zum Kochen bringen. Der Eintritt ist mit Festivalticket gratis. Zwischen dem Festivalgelände und dem Club werden kostenlose Shuttlebusse verkehren.

Neu in diesem Jahr: es gibt eine auf 150 Stück limitierte Feuertal-Seife zu kaufen. Zwei Euro pro Seife gehen an das bergische Kinder- und Jugendhospiz Burgholz.

Gezeltet werden kann wie in den Vorjahren im Freibad Mirke vom Donnerstag, 24. August, 16 Uhr bis Sonntag, 27. August, 14 Uhr.

feuertal-festival.de