Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Es entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Wuppertal. Am Montagnachmittag brannte gegen 15.15 Uhr eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Deweerthstraße in Wuppertal. Anwohner bemerkten den Brand und informierten die Feuerwehr.

Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer verursachte eine starke Rauchentwicklung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Bis auf die Brandwohnung konnten die Mieter ihre Wohnung nach Abschluss der Löscharbeiten wieder nutzen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.