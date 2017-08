Wuppertal. In der Nacht zu Samstag brannte es an der Heckinghauser Straße. Nach Angaben der Feuerwehr war Sperrmüll im Hinterhof eines Wohngebäudes in Brand geraten. Der Brandrauch zog über mehrere geöffnete Fenster in das Gebäude.

Das Feuer konnte von den Beamten schnell gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses mussten vorsorglich das Gebäude verlassen. Vier Personen mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungen und den Treppenraum mit einem Belüftungsgerät vom Brandrauch befreit hatte, konnten alle Bewohner noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren.Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.red