Aus noch ungeklärter Ursache brannte es in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Wuppertal. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 8.20 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Küferstraße in der Elberfelder Nordstadt gerufen. Zeugen hatten starke Rauchentwicklung aus zwei Fenstern im dritten Stock eines Hauses gemeldet. Die Feuerwehr war mit zwei Trupps vor Ort und löschte das Feuer, dass sich zwischenzeitlich weiter in der Wohnung ausgebreitet hatte. Personen wurden nach ersten Angaben nicht verletzt - die Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause, die übrigen Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen.

Auswirkungen hatte der Einsatz allerdings auf den Berufsverkehr: Die Hochstraße - Hauptverkehrsader des Quartiers - musste zeitweise gesperrt werden.

Erste Hinweise lassen eine Brandstiftung nicht ausschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.