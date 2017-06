Desiree Beudeker wird zum Elberfelder Cocktail gehen, wo sie bereits im vergangenen Jahr war. „Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man sich die Veranstaltungen auf den Tag verteilt“, sagt sie. Man könne zu mehreren Orten zu verschiedenen Zeiten gehen. „Dann ballt sich das nicht so wie auf dem Luisenfest. In der kleinen Straße war es nachmittags sehr voll“, so Beudecker.

„Ich finde es gut, wenn es mehrere Veranstaltungen an einem Tag gibt. Man kann von einer Sache zur anderen springen“, sagt Erik Mebus. Man könne an einem Tag mehr erleben. „Ich finde das Seifenkistenrennen interessant, aber das scheint eher etwas für Kinder zu sein.“

Christa Bongartz findet es gut, dass es Wuppertal solche Angebote macht. „Bei den Veranstaltungen sind meist viele Menschen. Ich meide Großveranstaltungen allein wegen der Terrorismusgefahr“, sagt sie. Wenn es so heiß ist, bleibt sie lieber in ihrem Garten. Aber für Menschen, die keinen Garten haben, seien das sicher interessante Veranstaltungen.

Gabriele Endom ist es egal, wie viele Veranstaltungen gleichzeitig in Wuppertal stattfinden. „Ich bin kein Stadtmensch. Mir sind hier zu viele Menschen“, sagt sie. „Außerdem habe ich Angst überfallen zu werden oder dass meine Handtasche geklaut wird, deshalb werde ich keine Veranstaltung besuchen“, sagt Endom.

Das Ehepaar Hoffmann istsich in der Frage nicht einig: Christoph Hoffmann sagt: „Ich finde, das ist doch Quatsch. Das sollte man besser verteilen.“ Seine Frau Karin Hoffmann sagt: „Ich sehe das nicht so eng. Wir gehen zum Elberfelder Cocktail, weil das hier in der Stadt ist und man Leute trifft.“ Ingrid Noack bleibt an dem Festwochenende in Cronenberg und geht zurCronenberger Werkzeugkiste: „Wer da wohnt, geht auch dahin. Wir sind aus dem Alter raus, um in die Stadt zu gehen. Das bedeutet ja auch Stress.“